Топ-15 стран по уровню жизни пенсионеров - инфографика

Пенсионеры – одна из самых незащищенных социальных групп практически в каждой стране. Согласно статистике в Украине их – свыше 11 млн. В процентном отношении – это 27% от всего населения страны. О том, как живут пенсионеры в нашей и других странах – узнавали журналисты MYCnews.

Топ-15 стран по уровню бедности среди пенсионеров в возрасте 65 лет и старше приведен ниже. Критерий оценки бедности, по данным Евростата - среднедушевые эквивалентные доходы человека ниже 60% уровня среднедушевых эквивалентных доходов по шкале эквивалентности ЕС.

По состоянию на 2019 больше пенсионеров за чертой бедности, в Латвии - 53,8%. При этом уровень бедности среди пенсионеров там постепенно рос от 2015 года. В Эстонии за чертой бедности проживали 51,3% пенсионеров по сравнению с 2018 годом это улучшение ситуации. В Болгарии по итогам 2019-го за чертой бедности было 36% пенсионеров, в Литве - 34,6%, Хорватии - 27,6%, Швейцарии - 27,4%, Кипре - 25,9%, Мальте - 24,1% , Румынии - 23,1%. В Ирландии, Словении, Германии, Сербии, Польши и Чехии за чертой бедности было 17-18% пенсионеров.

В среднем в Евросоюзе уровень бедности среди пенсионеров в 2015 году составил 12,8%, в 2016-м - 13,5%, в 2017-м - 13,8%, в 2018-м - 14,5%, в 2019- м - 15,1%. При этом уровень бедности среди женщин пенсионного возраста выше, чем у мужчин.