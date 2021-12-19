Только за два месяца “Укрзализныця” полностью выполнила план по ремонту грузовых вагонов

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Укрзализныцяпод руководством команды Владимира Жмака за два месяца 2021 года произвела ремонт 2 816 грузовых вагонов . Это на 8% больше установленного планового задания.

Все работы проводились на предприятиях, находящихся в собственности УЗ. На официальном сайте компании сообщается, что из общего числа отремонтированных вагонов, 2 236 - прошли обслуживание в вагоноремонтных депо региональных филиалов. Превышение плана этими предприятиями составило 10%.

Приводится более подробная информация о том, какие депо и сколько вагонов отремонтировали в указанный период и сколько процентов плана при этом перевыполнено.

В январе-феврале, депо:

Донецкой железной дорогой выполнило ремонт - 490 грузовых вагонов (на 2% больше плана);

Львовской ж/д — 299 вагонов (почти на 10% больше плана);

Одесской — 413 вагонов (почти на 12% больше);

Южной железной дороги — 296, Юго-Западной — 218 (на 7% больше);

Приднепровской — 610 (на 24% больше).

Кроме того, был произведен ремонт 490 грузовых вагонов филиалами УЗ (вагоноремонтными заводами). Это на 1% больше установленного плана.

Ранее в ходе пресс-конференции глава УЗ проинформировал, что в 2021 году на модернизацию парка своих грузовых вагонов компания намерена направить 7 млрд грн, из которых 4,8 млрд грн - собственных инвестиций.