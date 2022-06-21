Только 6% компаний Украины адаптировались к войне - Минцифры

14:42 21 июня Киев, Украина

Около 47% компаний остановили работу из-за войны и только 6% адаптировались к ней.

Это стало известно исходя из проведенного опроса Министерством цифровой трансформации.

"Согласно полученным ответам, 46,8% опрошенных предприятий остановили или почти остановили деятельность из-за полномасштабного российского вторжения. Суммарные прямые потери малого и среднего бизнеса з 24 февраля 2022 года оцениваются в $85 млрд", - говорится в сообщении Минцифры в Телеграм-канале.

При этом лишь 6% респондентов указали, что их бизнес адаптировался, удалось перестроить бизнес-стратегии под военные реалии, отметило министерство.



Среди проблем, которые назвал бизнес в качестве основных, - низкая платежеспособность клиентов, непрогнозируемость ситуации и отсутствие достаточного капитала, указано в сообщении.



При этом многие предприниматели продолжают поддерживать государство: свыше 38% респондентов делают это по возможности, 31,5% - сделали это важной частью всего бизнеса, а у 6,6% респондентов нет возможности помогать, свидетельствуют данные опроса.