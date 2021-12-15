Ткаченко требует финансирования культуры

13:41 10 Июль Киев, Украина

На финансирование культурной сферы и креативных индустрий в Украине в 2021 году необходимо на 50% больше средств, чем в 2020 году, заявляет министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Что касается следующего года, который будет также кризисным. Думаю, пришло время пересмотреть подходы к финансированию культурной сферы и креативных индустрий и отнестись к этому креативно. Для того, чтобы этот механизм заработал, нужны средства - больше средств, как минимум, на 50%, чем сейчас", - сказал Ткаченко на пресс-конференция: "Деньги на культуру: как формировать бюджеты на следующий год?" в пятницу в Киеве.

"Это кроме программ, которые должны также существовать - например, программа "Большого строительства", - добавил министр. Ранее Ткаченко заявлял, что в 2021 году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов.