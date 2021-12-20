«Теплые кредиты» пользуются популярностью у украинцев

09:36 07 Август Киев, Украина

«Теплые кредиты» - компенсация от государства за покупку в кредит твердотопливного котла для осуществления более качественного отопления в частном доме. Пресс-служба Агентства государственной энергетической эффективности подала цифры, согласно которым украинцам уже возместили более 800 миллионов гривен.

555, 8 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; почти 270 млн грн - на утепление ОСМД и ЖСК; 18,5 млн грн - на установку твердотопливных котлов.

В Агентстве подчеркивают, что как и в предыдущие годы, результаты мониторинга подтверждают высокую востребованность программы.

Государство компенсирует часть кредита и облегчает финансовую нагрузку при утеплении, а семьи внедряют необходимые меры, экономят на коммунальных услугах и повышают комфорт», - прокомментировал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

В Госэнергоэффективности напомнили, что для включения банком сведений в сводный реестр заемщиков и последующего получения возмещения необходимо представить в банк документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, и документы, подтверждающие факт внедрения энергоэффективного оборудования и / или материалов (акт выполненных работ, оказанных услуг ).