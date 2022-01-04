"Теневое" фермерство занимает 40% аграрного сектора

По словам заместителя главы Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаила Соколова, аграрный сектор Украины устроен таким образом, что порядка 40% земли находятся в тени.
Даже крупные “чистые” компании вынуждены работать с “черными” фермерами.
У компаний, которые работают с ВАР, тоже такое бывало, добавил он.
Отметим, что повышенное внимание к американской корпорации Каргилл в Украине обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, частная компания активно начала кредитовать правительство Украины, и, как говорят экономисты, по завышенным процентным ставкам.
Во-вторых — часто попадаться на нарушении законодательства (в том числе налогового), что строго запрещено корпоративными правилами корпорации.
Также транснациональные корпорации, не только Каргилл, упрекают в том, что они предоставляют поддержку в виде товарных кредитов неблагонадежным украинским предпринимателям, которые числятся в “черных” списках банка, и в такой способ этот “теневой” сектор АПК подпитывают.
Соколов объясняет это тем, что для банков важна платёжеспособность клиента, поэтому они тщательно их проверяют, а корпорациям — только продукция фермеров.
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