"Теневое" фермерство занимает 40% аграрного сектора

19:57 25 Август Киев, Украина

По словам заместителя главы Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаила Соколова, аграрный сектор Украины устроен таким образом, что порядка 40% земли находятся в тени.

Даже крупные “чистые” компании вынуждены работать с “черными” фермерами.

“У нас действительно порядка 40% земель находятся в тени. Большой объём продукции производится на таких землях. Дальше, через так называемые „скрутки“, через посредников оно продается на экспорт. Экспортируют у нас крупные трейдеры: Бунге, Топфер, Каргилл в том числе. Их, крупных, десятки. Все они закупают в частности зерно, произведенное „теневыми“ фермерами”, - говорит Соколов.

У компаний, которые работают с ВАР, тоже такое бывало, добавил он.

“Поэтому мы упорно боремся за то, чтоб был введен ряд законов, которые сделали бы „теневое“ производство незаконным. Это бы все облегчило жизнь, а Каргилл в том числе”, — подчеркивает Соколов.

Отметим, что повышенное внимание к американской корпорации Каргилл в Украине обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, частная компания активно начала кредитовать правительство Украины, и, как говорят экономисты, по завышенным процентным ставкам.



Во-вторых — часто попадаться на нарушении законодательства (в том числе налогового), что строго запрещено корпоративными правилами корпорации.



Также транснациональные корпорации, не только Каргилл, упрекают в том, что они предоставляют поддержку в виде товарных кредитов неблагонадежным украинским предпринимателям, которые числятся в “черных” списках банка, и в такой способ этот “теневой” сектор АПК подпитывают.



Соколов объясняет это тем, что для банков важна платёжеспособность клиента, поэтому они тщательно их проверяют, а корпорациям — только продукция фермеров.