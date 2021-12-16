Телефонная связь в Украине подорожала

За первое полугодие 2020 года в Украине повысились тарифы на Услуги телефаксовой и телефонной связи. Данные за январь-июнь на 13,4% отличаются от аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.В этом июне по сравнению с прошлым цены на услуги повысились на 12,5%. Также они выросли на 1,5% в сравнении с маем. Госстат не брал в учет оккупированные Россией территории АР Крым и Донбасса.

Услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций во II квартале также подорожали в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Цены выросли на 11,2%. Объем предоставленных услуг телекоммуникационными компаниями в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15% – с 17 до 19,6 млрд. грн. Объем предоставленных услуг беспроводной связи в I квартале достиг 14,6 млрд. грн., проводной — 4,5, спутниковой — 17,6.