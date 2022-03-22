Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине вырастут в период 2022-2024

31 мая текущего года правительство одобрило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Согласно документу уже начиная со следующего года, пассажиры ощутят изменение тарифов на транспорт. В частности, железнодорожные перевозки возрастут в цене на 26%.

Согласно тексту документу, по итогам 2020 года рост тарифов на железнодорожные перевозки произошел на 6,1%. В текущем 2021 году ожидается, что до конца года уровень стоимости ж/д билетов вырастет в общем на 22%.

В дальнейшем тарифы будут расти чуть быстрее инфляции - на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Также сообщалось, что украинцам назвали две причины отмены льготного проезда для пенсионеров. Верховная Рада начала активно рассматривать законопроект об отмене льготного проезда для пенсионеров, участников боевых действий и других категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд. Первая причина – желание монетизировать все льготы и социальные помощи, предоставляемые украинцам. Вторая причина – жалобы перевозчиков на то, что их затраты на перевозку льготников не компенсируются.