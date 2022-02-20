Тарифы на тепло – что ждет рядовых украинцев

06:38 29 Сентябрь Киев, Украина

Украинцы с нетерпением ждут тарифы на коммунальные услуги – это влияет на благосостояние населения в целом. Стало известно, что "Нафтогаз" поднял тарифы для поставщиков газа. Наши журналисты разбирались с ключевыми последствиями.

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В сентябре цена газа составит 4318,99 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 45% больше, чем в августе (2979,16 грн).

Несмотря на кризис в мировой экономике и падение цен на энергоносители, в Украине цена газа уже практически догнала прошлогоднюю. Год назад "Нафтогаз" устанавливал отпускные цены на газ для газсбытов до 4493,64 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. То есть разница между прошлогодней ценой и нынешней составляет всего 4%.

А если учесть, что за этот год дважды поднимали тариф на распределение (транспортировку) газа, то в итоге топливо для коммунальщиков уже обходится так же или даже дороже, чем в прошлом году.

И газ продолжит дорожать. По прогнозу главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, цена на газ для населения и предприятий ТКЭ будет расти и дальше, ведь растет цена на европейских хабах.

По его словам, в Украине газ с сентября по декабрь 2020-го подорожает с 5,4 до 7 грн за кубометр.

- Цена меняется каждый день, - говорит Артем Компан. - Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр.

В то же время директор газотранспортной компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне для населения и предприятий ТКЭ может быть ниже, чем в прошлом:

“Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно, - говорит Рабинович. - На них влияют как внешние факторы, например, объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние - влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов."

Стоит отметить, что прогнозы на газовом рынке не всегда сбываются. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике стоил он 5500 грн. Поэтому угадать сегодня, какой будет цена зимой, довольно сложно.