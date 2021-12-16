Тарифы на отопление – что предложил министр финансов

06:26 13 Июль Киев, Украина

Пересмотр тарифов на отопление позволит снизить суммы, которые украинцы платят ежемесячно, ведь рыночная цена газа ниже, чем предусмотренная в тарифе за отопление. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко.



В частности, комментируя условия сотрудничества с МВФ, министр указал на требования, в которых заинтересована Украина. Касаясь пересмотра тарифов на отопление, министр сказал, что без пересмотра люди будут платить "столько же или дороже"

"Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", – сказал Марченко. "Пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы", – уточнил министр.