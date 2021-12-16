Тарифы на отопление – что предложил министр финансов

06:26 13 Июль Киев, Украина

Пересмотр тарифов на отопление позволит снизить суммы, которые украинцы платят ежемесячно, ведь рыночная цена газа ниже, чем предусмотренная в тарифе за отопление. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко.

В частности, комментируя условия сотрудничества с МВФ, министр указал на требования, в которых заинтересована Украина. Касаясь пересмотра тарифов на отопление, министр сказал, что без пересмотра люди будут платить "столько же или дороже"

Фото:Тарифы надо пересматривать: цена на газ в платежке выше его рыночной стоимости - Марченко

"Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", – сказал Марченко. "Пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы", – уточнил министр.