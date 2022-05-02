Тарифы на газ в августе

19:31 30 июля Киев, Украина





Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.



Самые низкие цены предлагают Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также Газопоставляющая компания



Портал Украинская энергетика сообщает, что поставщик газа ООО Газовая компания (Gascompany), который зарегистрирован в Ровенской области, повысил годовую цену для бытовых потребители с 12 до 16 грн за кубометр, хотя это запрещено. Компании грозят санкции от энергорегулятора. На сегодняшний день население Украины потребляет газ по контрактам, которые заключались на 1год. Но тарифы на "голубое топливо" разятся в зависимости от поставщиков.Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.Самые низкие цены предлагают Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр). У большинства компаний цены не превышают 9 грн за кубометр, пишет аффилированный с Нафтогазом портал ГазПравда.Портал Украинская энергетика сообщает, что поставщик газа ООО Газовая компания (Gascompany), который зарегистрирован в Ровенской области, повысил годовую цену для бытовых потребители с 12 до 16 грн за кубометр, хотя это запрещено. Компании грозят санкции от энергорегулятора.



Как сейчас работает рынок газа для населения

С 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года население получает газ по годовым контрактам, в рамках которых цены различных поставщиков колеблются от 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Газсбыты, которых связывают с олигархом Дмитрием Фирташем, установили цену 7,99 грн за кубометр, а Нафтогаз — 7,96 грн. Другие газоснабжающие компании жаловались на то, что им Нафтогаз продает газ дороже, чем компании Фирташа.



Сколько газсбыты Фирташа и другие игроки рынка платят Нафтогазу за газ для населения

На этой неделе наконец стало известно, сколько газоснабжающие компании платят государственной компании НАК Нафтогаз Украины за газ для населения. Эту информацию опубликовала Экономическая правда.



По ее данным, ООО Йе Энергия Фирташа покупает у Нафтогаза газ для перепродажи населению в рамках годовых контрактов по цене 7 420 грн за 1000 кубометров (с НДС), как и ООО Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины. Эти две компании, которые вместе контролируют до 80% рынка поставок газа бытовым потребителям, законтрактовали самые большие объемы — 6 млрд куб м и 2,2 млрд кубометров газа соответственно. Цены в их контрактах являются самыми низкими: остальные компании покупают газ по цене от 7 900 до 8 800 грн, говорится в материале.



Председатель правления НАК Юрий Витренко заявил 18 июля, что Йе Энергия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у Нафтогаза по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.



27 июля в Нафтогазе сообщили, что в мае 2021 года более 20% природного газа, который был отпущен газсбытовым предприятиям для снабжения населения по годовым договорам, было перепродано по рыночным ценам промышленным потребителям. В НАК также сообщили, что Нафтогаз совместно с Минэнерго, НКРЭКУ и ООО ОГТСУ «разработали новую модель прозрачного обеспечения потребностей населения природным газом».



Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев в ответ заявил, что НАК может разорвать контракт с Йе Энергией на основании введения Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против Дмитрия Фирташа, однако в Нафтогазе говорят, что это невозможно.