Тарифы на газ: цены от поставщиков

Поставщики газа в Украине воспользовались отменой государственного контроля за ценой на газ с апреля 2021 года. Напомним, что фиксированная цена 6,99 гривен за куб перестает действовать. Многие поставщики уже опубликовали свои расценки.

Некоторые воспользовались новыми условиями и подняли цены до 8 грн и выше, другие не стали повышать тариф. Журналисты MYC собрали данные о цене на газ (без учета доставки) от нескольких десятков поставщиков со всей Украины.

До 6,99

ТОВ Мегаватт Энерго Сервисная компания - 6,70;

ТОВ ЭРУ Людям - 6,75;

ТОВ ЭРУ Трейдинг - 6,75;

ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;

ТОВ ГП Промсервис - 6,85;

ТОВ Галнафтогаз - 6,86;

ТОВ Нафтогаз Украина - 6,86;

ГП Эвода Трейд КП Луцкводоканал - 6,88

ТОВ Газпромпостач - 6,90;

ТОВ Кременчуггаз-Трейдинг - 6,90;

ТОВ Свободная Энергетическая компания Паливэнерго - 6,95;

ТОВ Волыньэлектросбыт - 6,97;

ТОВ Закарпатьеэнергосбыт - 6,97;

ТОВ Энерджи Трейд Груп - 6,98.

Тариф 6,99 грн

ТОВ Киевоблгаз Сбыт;

ТОВ Ивано-Франковскгаз Сбыт;

ТОВ Харьковгаз Сбыт,

ТОВ Волыньгаз Сбыт,

ТОВ Винницагаз Сбыт;

ТОВ Ровногаз Сбыт;

ТОВ Хмельницкгаз Сбыт;

Черновцыгаз Сбыт;

ТОВ Черниговгаз Сбыт;

ТОВ Днепропетровскгаз Сбыт;

ТОВ Житомиргаз Сбыт,

ТОВ Николаевгаз Сбыт;

ТОВ Запорожгаз Сбыт;

ТОВ Гласкомерц;

ТОВ ТАС Энегия страны;

ТОВ Стрыйнафтогаз,

ТОВ Закарпатгаз Сбыт;

ТОВ Йе Энергия;

ТОВ Львовгаз Сбыт;

ТОВ Сумыгаз Сбыт;

ТОВ Черкасыгаз Сбыт;

ТОВ Полтавагаз Сбыт;

ТОВ Прикарпат Энерготрейд;

ТОВ Аскания Энерджи,

ТОВ Уманьгаз Сбыт;

ТОВ Смарт Газ Систем;

ТОВ Одесагаз-Постачання;

ТОВ ТД Лубныгаз;

ТОВ Киевгазэнерджи;

ТОВ Львовэнергосбыт;

ГП Пламя ПАТ Коростышевгаз;

ТОВ Газопставляющая компания Гелиос;

ПОН (Поставщик Последней Надежды).

От 6,99 грн