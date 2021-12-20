Тарифы на газ: цены от поставщиков

Поставщики газа в Украине воспользовались отменой государственного контроля за ценой на газ с апреля 2021 года. Напомним, что фиксированная цена 6,99 гривен за куб перестает действовать. Многие поставщики уже опубликовали свои расценки.
Некоторые воспользовались новыми условиями и подняли цены до 8 грн и выше, другие не стали повышать тариф. Журналисты MYC собрали данные о цене на газ (без учета доставки) от нескольких десятков поставщиков со всей Украины.
До 6,99
- ТОВ Мегаватт Энерго Сервисная компания - 6,70;
- ТОВ ЭРУ Людям - 6,75;
- ТОВ ЭРУ Трейдинг - 6,75;
- ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;
- ТОВ ГП Промсервис - 6,85;
- ТОВ Галнафтогаз - 6,86;
- ТОВ Нафтогаз Украина - 6,86;
- ГП Эвода Трейд КП Луцкводоканал - 6,88
- ТОВ Газпромпостач - 6,90;
- ТОВ Кременчуггаз-Трейдинг - 6,90;
- ТОВ Свободная Энергетическая компания Паливэнерго - 6,95;
- ТОВ Волыньэлектросбыт - 6,97;
- ТОВ Закарпатьеэнергосбыт - 6,97;
- ТОВ Энерджи Трейд Груп - 6,98.
Тариф 6,99 грн
- ТОВ Киевоблгаз Сбыт;
- ТОВ Ивано-Франковскгаз Сбыт;
- ТОВ Харьковгаз Сбыт,
- ТОВ Волыньгаз Сбыт,
- ТОВ Винницагаз Сбыт;
- ТОВ Ровногаз Сбыт;
- ТОВ Хмельницкгаз Сбыт;
- Черновцыгаз Сбыт;
- ТОВ Черниговгаз Сбыт;
- ТОВ Днепропетровскгаз Сбыт;
- ТОВ Житомиргаз Сбыт,
- ТОВ Николаевгаз Сбыт;
- ТОВ Запорожгаз Сбыт;
- ТОВ Гласкомерц;
- ТОВ ТАС Энегия страны;
- ТОВ Стрыйнафтогаз,
- ТОВ Закарпатгаз Сбыт;
- ТОВ Йе Энергия;
- ТОВ Львовгаз Сбыт;
- ТОВ Сумыгаз Сбыт;
- ТОВ Черкасыгаз Сбыт;
- ТОВ Полтавагаз Сбыт;
- ТОВ Прикарпат Энерготрейд;
- ТОВ Аскания Энерджи,
- ТОВ Уманьгаз Сбыт;
- ТОВ Смарт Газ Систем;
- ТОВ Одесагаз-Постачання;
- ТОВ ТД Лубныгаз;
- ТОВ Киевгазэнерджи;
- ТОВ Львовэнергосбыт;
- ГП Пламя ПАТ Коростышевгаз;
- ТОВ Газопставляющая компания Гелиос;
- ПОН (Поставщик Последней Надежды).
От 6,99 грн
- ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;
- ТОВ Донецкие Энергетические услуги (YASNO) - 7,89;
- ТОВ Днепровские Энергетические услуги - 7,89;
- ТОВ Киевские Энергетические услуги - 7,89;
- ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;
- ТОВ Житомирская областная энергопоставляющая компания - 7,98;
- ТОВ Газпостачсервис - 7,99;
- ТОВ Тернопольоблгаз - 7,99;
- ТОВ Газпостач Тернопольгоргаз - 7,99;
- ТОВ Луганскгаз Сбыт - 7,99;
- ТОВ Ровенская областная энергопоставляющая компания - 8,04;
- ГП Шепетовкагаз ПАТ Шепетовкагаз - 8,17;
- ТОВ Маргаз - 8,25;
- ТОВ Кировоградская областная энергопоставляющая компания - 8,27;
- ТОВ Черновицкая областная энергопоставляющая компания - 8,30;
- ТОВ Херсонская областная энергопоставляющая компания - 8,30;
- ТОВ Азовгаз - 8,85.
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