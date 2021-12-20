Тарифы на газ: цены от поставщиков

17:00 31 Март Киев, Украина

Поставщики газа в Украине воспользовались отменой государственного контроля за ценой на газ с апреля 2021 года. Напомним, что фиксированная цена 6,99 гривен за куб перестает действовать. Многие поставщики уже опубликовали свои расценки.

Некоторые воспользовались новыми условиями и подняли цены до 8 грн и выше, другие не стали повышать тариф. Журналисты MYC собрали данные о цене на газ (без учета доставки) от нескольких десятков поставщиков со всей Украины.

До 6,99

  • ТОВ Мегаватт Энерго Сервисная компания - 6,70;
  • ТОВ ЭРУ Людям - 6,75;
  • ТОВ ЭРУ Трейдинг - 6,75;
  • ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;
  • ТОВ ГП Промсервис - 6,85;
  • ТОВ Галнафтогаз - 6,86;
  • ТОВ Нафтогаз Украина - 6,86;
  • ГП Эвода Трейд КП Луцкводоканал - 6,88
  • ТОВ Газпромпостач - 6,90;
  • ТОВ Кременчуггаз-Трейдинг - 6,90;
  • ТОВ Свободная Энергетическая компания Паливэнерго - 6,95;
  • ТОВ Волыньэлектросбыт - 6,97;
  • ТОВ Закарпатьеэнергосбыт - 6,97;
  • ТОВ Энерджи Трейд Груп - 6,98.

Тариф 6,99 грн

  • ТОВ Киевоблгаз Сбыт;
  • ТОВ Ивано-Франковскгаз Сбыт;
  • ТОВ Харьковгаз Сбыт,
  • ТОВ Волыньгаз Сбыт,
  • ТОВ Винницагаз Сбыт;
  • ТОВ Ровногаз Сбыт;
  • ТОВ Хмельницкгаз Сбыт;
  • Черновцыгаз Сбыт;
  • ТОВ Черниговгаз Сбыт;
  • ТОВ Днепропетровскгаз Сбыт;
  • ТОВ Житомиргаз Сбыт,
  • ТОВ Николаевгаз Сбыт;
  • ТОВ Запорожгаз Сбыт;
  • ТОВ Гласкомерц;
  • ТОВ ТАС Энегия страны;
  • ТОВ Стрыйнафтогаз,
  • ТОВ Закарпатгаз Сбыт;
  • ТОВ Йе Энергия;
  • ТОВ Львовгаз Сбыт;
  • ТОВ Сумыгаз Сбыт;
  • ТОВ Черкасыгаз Сбыт;
  • ТОВ Полтавагаз Сбыт;
  • ТОВ Прикарпат Энерготрейд;
  • ТОВ Аскания Энерджи,
  • ТОВ Уманьгаз Сбыт;
  • ТОВ Смарт Газ Систем;
  • ТОВ Одесагаз-Постачання;
  • ТОВ ТД Лубныгаз;
  • ТОВ Киевгазэнерджи;
  • ТОВ Львовэнергосбыт;
  • ГП Пламя ПАТ Коростышевгаз;
  • ТОВ Газопставляющая компания Гелиос;
  • ПОН (Поставщик Последней Надежды).

От 6,99 грн

  • ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;
  • ТОВ Донецкие Энергетические услуги (YASNO) - 7,89;
  • ТОВ Днепровские Энергетические услуги - 7,89;
  • ТОВ Киевские Энергетические услуги - 7,89;
  • ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;
  • ТОВ Житомирская областная энергопоставляющая компания - 7,98;
  • ТОВ Газпостачсервис - 7,99;
  • ТОВ Тернопольоблгаз - 7,99;
  • ТОВ Газпостач Тернопольгоргаз - 7,99;
  • ТОВ Луганскгаз Сбыт - 7,99;
  • ТОВ Ровенская областная энергопоставляющая компания - 8,04;
  • ГП Шепетовкагаз ПАТ Шепетовкагаз - 8,17;
  • ТОВ Маргаз - 8,25;
  • ТОВ Кировоградская областная энергопоставляющая компания - 8,27;
  • ТОВ Черновицкая областная энергопоставляющая компания - 8,30;
  • ТОВ Херсонская областная энергопоставляющая компания - 8,30;
  • ТОВ Азовгаз - 8,85.