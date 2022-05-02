Тарифы на электроэнергию: СНБО готов вводить временные администрации на предприятиях энергосферы

19:51 30 июля Киев, Украина

Совет нацбезопасности Украины готов вводить временные администрации на энергопредприятиях монополистов в случае угрозы нацбезопасности.

Об этом 30 июля на брифинге в Донецкой области по результатам выездного заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.

"Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и еще гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности", - заявил Данилов.