Тарифы на электроэнергию: СНБО готов вводить временные администрации на предприятиях энергосферы
19:51 30 июля Киев, Украина
Совет нацбезопасности Украины готов вводить временные администрации на энергопредприятиях монополистов в случае угрозы нацбезопасности.
Об этом 30 июля на брифинге в Донецкой области по результатам выездного заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
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Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.
"Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и еще гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности", - заявил Данилов.
"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения", - добавил он.
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