Тариф на электроэнергию оставили на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа

14:04 26 июня Киев, Украина



Об этом сообщается на сайте Минэнерго. 30 июня заканчивается действующий тариф на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-час. Однако, действие существующего тарифа намерены пролонгировать еще на месяц, то есть до 1 августа, а потом в Минэнерго пообещали вернуть дифференцированный подход к потребителям.Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Новая модель ПСО должен реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно. Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО», - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что неоднократно просили энергорегулятора (НКРЭКУ) отреагировать. Ведомство ожидает принятия в ближайшее время ряда решений, «которые помогут стабилизировать рынок».



«Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты», - заявили в Минэнерго.



Напомним, что в конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.



В конце апреля Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне еще на два месяца - до 30 июня.



Минэнерго планировало на этой неделе представить проект новой модели ПСО, заявил 18 июня министр энергетики Герман Галущенко. Он объяснил, что предлагается «дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей». Сейчас действует единый тариф на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-час. По словам Галущенко, для бытовых потребителей, потребляющих в месяц менее 100 кВт-час (16 млн домохозяйств), цена будет ниже нынешней.



Агентство Интерфакс-Украина писало со ссылкой на источник в Кабмине, что обсуждается проект ПСО, который предусматривает разделение потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100-300 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч). Максимальный тариф предлагается установить на уровне около 3 грн/кВт-час.



В начале июня Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с просьбой ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед/внутрисуточном рынке, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, а также временно установить минимальную цену на внутрисуточном рынке на уровне не ниже рынка на сутки вперед (РСВ), на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК Энергоатом.



Комиссия со своей стороны обязала участников рынка (кроме производителей э/э и ГП Гарантированный покупатель) при осуществлении операций купли и продажи э/э по двухсторонним договорам, на рынке на сутки вперед или импорта/экспорта избегать отрицательного сальдо объемов э/э за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.