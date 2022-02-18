Танки Т-64 прошли модернизацию в Харькове

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила о модернизации танков Т-64. Согласно данным, Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" выполнил капитальный ремонт, проверку узлов и агрегатов и предоставила технику в пользование Вооруженным силам Украины.

При модернизации боевые возможности Т-64 расширили. Также увеличена надежность узлов, агрегатов и вооружения основного боевого танка Сухопутных войск Украины. Контракт государственного оборонного заказа за 2021 год завод выполнил досрочно. Масштабная модернизация Т-64 началась в 2017 году. Эта модель боевой техники получила современную радиостанцию, улучшенный двигатель и обновленный прицел ночного видения.

Кроме танков Т-64, на "Харьковском бронетанковом заводе" ремонтируют и модернизируют бронетехнику таких моделей: Т-72, Т-80УД, Т-80Б и Т-80БВ. По данным Генштаба ВСУ, в 2021 году на развитие украинской армии направят более 30 млрд гривен из 116,3 млрд гривен оборонного бюджета. В частности, инвестиции в вооружение и военную технику составят 22,7 млрд гривен. Деньги выделят на разработку, закупку, капитальный ремонт и модернизацию.

Модернизированный танк Т-64 БМ2 "Булат" прошел первое испытание и сделал серию выстрелов на полигоне Харьковской области. Боевую машину оснастили новым двигателем. Это ускорило танк и улучшило его маневренность. Сбором моторно-трансмиссионного отдела боевой машины занимался "Завод им. Малышева".