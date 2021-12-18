Таможню Украины модернизируют за 10 млрд грн - Кабмин

Пресс-служба Министерства финансов Украины рассказала о планах Кабинета Министров на функционал Таможенной службы. Так, правительство планирует выделение финансовой помощи на модернизацию пунктов пропуска на таможне Украины.

В частности, до 2023 года правительство собирается потратить деньги на обновление 25 старых пунктов пропуска. Также к этому промежутку времени собираются построить еще 10 новых пунктов. Всего на данную инициативу Кабмин хочет выделить 9,8 млрд гривен. Деньги правительство возьмет как из собственного государственного бюджета, так и с кредитных средств, представленных Польшей.

Таким образом на таможне хотят минимизировать человеческий фактор при проверке товаров, тем самым поборов коррупцию.

Напомним, что Украина импортирует самое большое количество товаров из Китая, Германии и Российской Федерации. Такие данные Государственной таможенной службы. В январе-феврале из Китая импортировали товаров на 1 млрд 400 млн долларов, Германии — 758 млн долл, России — 730 млн долл.