Таможенная служба Украины подвела итоги за 2021 год

12:05 03 Январь Киев, Украина

Стало известно, насколько вырос товарооборот Украины с другими государствами.

Согласно данным Государственной таможенной службы, Украина за 2021 год экспортировала товаров на сумму 68,2 миллиарда долларов.

Годовой показатель 2021 превышает прошлогодний (2020 год) на 18,9 миллиардов долларов или на 38,3%.



Показатели импорта товаров в Украину также выросли. Размер суммы от ввезенных товаров в страну достиг 73,3 миллиардов долларов, что выше на 35,6% прошлогодней суммы.

В целом, импорт в Украину вырос на 19,3 миллиардов долларов.



В службе также отметили, что по годовым итогам товарооборота отрицательный сальдо по внешней торговле составил 5,1 миллиардов долларов. В 2020 году эта сумма достигла 4,72 миллиардов долларов.