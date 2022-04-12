Таможенная служба Украины отметила снижение импорта нефти в Украину - подробности

Государственная таможенная служба предоставила данные об импорте нефти в Украину в первые 6 месяцев текущего года. Согласно отчетности, в 2021 году эксперты отметили падение показателей на 34,6%. Нефтяное сырье импортировали в количестве 505,691 тыс. тонн. Это практически на 267,824 тыс. тонн меньше, чем за январь-июнь 2020 года.

По данным Государственной таможенной службы, за шесть месяцев импортировано сырья на $207,806 млн, что на 21,5% меньше, чем в январе-июне-2020 ($264,688 млн). В т.ч. из Азербайджана – на $207,418 млн, Ливии – на $0,388 млн.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. Этот объем в марте экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-июне прошлого года Украина не осуществляла экспорт нефти. Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 – 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 – 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 – 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн, в 2018 – 766,832 тыс. тонн на $431,735 млн, в 2019 – 790,628 тыс. тонн на $405,748 млн, в 2020 – 1 млн 245,587 тыс. тонн на $409,167 млн.