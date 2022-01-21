Таможенная служба лишает госбюджет средств

Неэффективная работа таможенной службы Украины лишает государственный бюджет прибыли. Такое заявление сделал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины. По словам Анатолия Макаренко – госбюджет недополучает около 3 млрд долларов.

«От 2 до 3 млрд долларов, к сожалению, мы теряем из-за неорганизованной, неэффективной работы таможенной администрации. Через «коррупционный хаб», куда входят не только таможенники, но и правоохранители», — сказал чиновник.

Макаренко уверен, что правоохранительные органы не должны присутствовать в системе таможенного контроля, которую и вовсе нужно изменить. Правоохранители должны осуществлять контроль за нечестными таможенниками, предоставлять информацию о контрабанде, а не «кошмарить бизнес». Так, за десять лет никаких системных реформ на таможне не происходило, и ее «фактически разрушали».