Таможенная служба лишает госбюджет средств

Неэффективная работа таможенной службы Украины лишает государственный бюджет прибыли. Такое заявление сделал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины. По словам Анатолия Макаренко – госбюджет недополучает около 3 млрд долларов.
Макаренко уверен, что правоохранительные органы не должны присутствовать в системе таможенного контроля, которую и вовсе нужно изменить. Правоохранители должны осуществлять контроль за нечестными таможенниками, предоставлять информацию о контрабанде, а не «кошмарить бизнес». Так, за десять лет никаких системных реформ на таможне не происходило, и ее «фактически разрушали».
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