Таджикистан и Украина налаживают сотрудничество в аграрном секторе

10:18 17 Февраль Киев, Украина





Пока же партнеры хотят перейти к конкретным договоренностям. В частности, есть предложение организовать к 30-летию установления дипотношений между странами, которые будут отмечаться в апреле, двусторонний бизнес-форум. Дата его проведения остается пока открытой, но не позднее I полугодия 2022 года. Таджикистан ищет украинских партнеров для проектов в областях энергетики и сельхозмашиностроения, в аграрном секторе. Ряд приоритетных направлений уже зафиксирован в протоколе Шестого заседания межправительственной украинско-таджикской комиссии, которое состоялось в октябре 2021 года.Пока же партнеры хотят перейти к конкретным договоренностям. В частности, есть предложение организовать к 30-летию установления дипотношений между странами, которые будут отмечаться в апреле, двусторонний бизнес-форум. Дата его проведения остается пока открытой, но не позднее I полугодия 2022 года.

Об этом стало известно по результатам встречи президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Назрызодой Давлатали Хайдаром. В ней также приняли участие председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, президент Укрмашстрой Владимир Саченко и другие.

"Мы готовы активно приобщиться к его организации", - подчеркнули в УСПП.

Украинская сторона также готова, а кое-где уже и поставляет оборудование для переработки сахарной свеклы и тростника, сушки или консервации овощей и т.д. Укрмашстрой предлагает строительство заводов по выращиванию и переработке мяса птицы, переработке овощей и т.д.

Украина поставляет с/х технику в Казахстан и Узбекистан, поэтому мы могли бы рассмотреть возможность налаживания производства в Таджикистане с соответствующей локализацией», – отметил Леонид Козаченко.

Следует отметить, что технологизация аграрного сектора является приоритетной для Таджикистана, 70% которого проживает и работает в сельской местности.



При этом стороны подняли и ряд проблемных вопросов, среди которых сложности с транзитом (через РФ), а обходные пути удорожают логистику. Над этим партнеры будут работать вместе в поиске оптимального решения.