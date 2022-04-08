Свыше 110 млн гривен алиментов за неделю - Минюст

Министерство юстиции опубликовало данные о взыскании алиментов с населения Украины. Согласно цифрам Органы государственной исполнительной службы смогли получить 115,7 млн гривен.

Из них 26 млн гривен проблемной задолженности взыскали благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений: лишение права выезда за пределы Украины, права управления транспортными средствами, права пользования огнестрельным оружием и права охоты, наложение ареста на имущество, привлечение должника к отбыванию общественно полезных работ.

Так, в Ивано-Франковске с апреля 2011 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 8 детей. Задолженность по алиментам по состоянию на 1 ноября составляла 132 914 гривен.

После принятия мер принудительного исполнения, должник выплатил задолженность по алиментам в полном объеме, в том числе и штраф в сумме 26 583 гривен.

Органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции с начала года взыскали 5,1 млрд гривен алиментов, из которых 1,2 млрд гривен взыскали благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений.