Сводный бюджет Украины пополнился на 450 миллиардов

14:08 06 Август Киев, Украина

Согласно данным, поданным пресс-службой Налоговой службы Украины за первые 7 месяцев (январь-июль 2020 года), в сводный бюджет начислено свыше 450 миллиардов гривен. Сводный бюджет Украины – общая сумма всех бюджетов из разных отраслей экономики.

По платежам, которые контролирует Налоговая служба, за этот период в сводный бюджет поступило (сальдо) 461,7 млрд гривен, что на 55,1 млрд гривен (или 13,6%) больше, чем за соответствующий период 2019 года.

В государственный бюджет направлено 310,2 млрд гривен, что на 51,7 млрд гривен (или на 20%) больше января-июля 2019 года. Местные бюджеты получили 151,6 млрд гривен, что на 3,5 млрд гривен (или на 2,3%) больше соответствующего показателя прошлого года. При этом поступления в общий фонд государственного бюджета в июле составляли 29,6 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 123,1%.

Налогоплательщики в июле получили возмещение НДС на 9,1 млрд гривен. Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 24,4 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен (или 5,1%) больше, чем за июль 2019 года.

Совокупные поступления платежей в государственный, местные бюджеты и государственные целевые фонды, администрируемых ДПС, в январе-июле составили 624,3 млрд гривен, что на 11,2% (или на 63,1 млрд гривен) больше соответствующего периода 2019 года.