Свободная экономическая зона «Крым» в Украине аннулирована - подробности

Верховная Рада устранила серьезный юридический пробел в Таможенном кодексе и устранили Свободную экономическую зону «Крым». Так как СЭЗ «Крым» не существовала после оккупации территории, было необходимо принять ряд законов, устраняющих эту экономическую ошибку.

В принятых законопроектах говорится, что:

на временно оккупированной территории общегосударственные, местные налоги и сборы и военный сбор не взимаются;

налогоплательщики освобождаются от обязанности представления в контролирующие органы деклараций, отчетности;

контролирующие органы не осуществляют меры контроля;

штрафные санкции и пеня за нарушение налогового законодательства не применяются, а накопленные санкции и пеня с даты оккупации подлежат списанию, что повлечет за собой в т.ч. освобождении имущества налогоплательщиков из налогового залога и окончания исполнительного производства; плательщики с местонахождением на ТОТ имеют право на добровольную уплату единого взноса, а до окончания срока оккупации такие плательщики не могут быть зарегистрированы плательщиками акциза.

Напомним, что на прошлой неделе об аннулировании СЭЗ "Крым" рассказывал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, что Свободная экономическая зона "Крым" начала действовать в сентябре 2014 года.

В рамках СЭЗ "Крым" создается свободная таможенная зона, по своему функциональному типу является одновременно свободной таможенной зоны коммерческого, сервисного и промышленного типа.

На территории СЭЗ "Крым" не справляются общегосударственные налоги и сборы и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Любые доходы, полученные резидентами СЭЗ "Крым" на этой территории, подлежат налогообложению как иностранные доходы.