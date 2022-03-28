Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановке инвестиций в Россию

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company ("Мубадала инвестмент кампэни") принял решение приостановить инвестиции в Россиию.
Об этом, заявил в понедельник генеральный директор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который организован при участии вашингтонского Атлантического совета.
Это первый комментарий топ-менеджера Mubadala, второго по величине суверенного фонда Абу-Даби (активы на 243 млрд долл.), относительно российских инвестиций после вторжения РФ в Украину.
Объединенные Арабские Эмираты, входящие в нефтедобывающую группу ОПЕК+, в которую входит и Россия, не поддержали голосование Совета Безопасности ООН по осуждению российского вторжения, напоминает агентство.
На сайте фонда говорится, что он инвестировал 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. Мубарак сказал, что сейчас в России инвестировано менее 1%.
Объединенные Арабские Эмираты, входящие в нефтедобывающую группу ОПЕК+, в которую входит и Россия, не поддержали голосование Совета Безопасности ООН по осуждению российского вторжения, напоминает агентство.
На сайте фонда говорится, что он инвестировал 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. Мубарак сказал, что сейчас в России инвестировано менее 1%.
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