Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановке инвестиций в Россию

17:59 28 марта Киев, Украина

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company ("Мубадала инвестмент кампэни") принял решение приостановить инвестиции в Россиию.

Об этом, заявил в понедельник генеральный директор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который организован при участии вашингтонского Атлантического совета.

«Происходящее между Россией и Украиной имеет катастрофические последствия и с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире», — сказал аль-Мубарак.

«В этих условиях, — подчеркнул он, — мы вынуждены поставить на паузу инвестиции в этот рынок, в Россию».

Это первый комментарий топ-менеджера Mubadala, второго по величине суверенного фонда Абу-Даби (активы на 243 млрд долл.), относительно российских инвестиций после вторжения РФ в Украину.



Объединенные Арабские Эмираты, входящие в нефтедобывающую группу ОПЕК+, в которую входит и Россия, не поддержали голосование Совета Безопасности ООН по осуждению российского вторжения, напоминает агентство.



На сайте фонда говорится, что он инвестировал 3 миллиарда долларов в Россию примерно в 50 компаний. Мубарак сказал, что сейчас в России инвестировано менее 1%.