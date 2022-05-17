Суррогатное топливо из РФ на 80 млн гривен

13:29 12 августа Киев, Украина

Бюджет Украины каждый год теряет примерно 20 млрд грн. из-за преступных схем связанных с суррогатом. Так на этой неделе пограничники пресекли очередную махинацию с некачественным топливом.

Сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы с начала года ликвидировали три масштабных схемы по незаконному ввозу в Украину российского сырья для производства контрафактного топлива. Всего было изъято 1,3 тыс. тонн продукции и оборудования на общую сумму 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сырье из РФ преступные группировки ввозили по серым схемам для производства бензинов А-95, А-92 и дизельного топлива.

"Компоненты, необходимые для изготовления горючего, выдавали за другую химическую продукцию, которая не требует соответствующего налогообложения. В Украине из ввезенного сырья производили горюче-смазочный суррогат, повышая его качественные характеристики химическими присадками", – рассказали в МВД.

Поддельное топливо продавали на заправках в Харьковской, Черниговской и Донецкой областях.

Также пограничники совместно с другими правоохранителями пресекли деятельность трех подпольных нефтеперерабатывающих заводов, которые работали в Харьковской области.

Напомним, в прошлом году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, автогаза – свыше трети (34%), а дизельного топлива – 19%. Поэтому бюджет ежегодно теряет около 20 млрд грн из-за недобросовестных участников рынка.