Суэцкий канал: последствия для экономики Украины

Весь мир пострадал от блокировки Суэцкого канала. Предварительные подсчеты экспертов прогнозировали убытки в размере 6-7 млрд долларов, однако более точные подсчеты на данный момент показывают сумму в 1 млрд долларов.
В пробке Суэцкого канала застряли 8 судов с грузами украинских компаний. Это суда компаний Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Среди грузов: кукуруза, пшеница, железная руда и металлопродукция. Большинство из них следует в Китай. В целом "подвисло" более 680 000 тонн украинского экспорта. Такую информацию озвучил судовый агент Украины компания Stark Shipping.
В то же время, по мнению экспертов, Украина от этого происшествия практически не пострадала. Частные компании, которые застряли в "суэцкой пробке", должны иметь страховки, по которым им возместят убытки. На саму же экономику страны блокировка канала, к счастью, не повлияла.
Если бы Суэцкий канал был заблокирован дольше, последствия могли быть хуже. Импортируемые с востока товары нам бы пришлось везти вокруг Африки. Выросла бы стоимость перевозки, а соответственно и цены продукции в магазинах. Также некоторые виды промышленных товаров могли бы на время исчезнуть с полок, пока бы не подвезли новую партию.
К счастью, экономика Украины не пострадала от блокировки важного морского пути. Но это дает нам повод задуматься и рассмотреть новые варианты транспортировки товаров в целом. Ведь становится понятно, что надеяться на стабильность единого канала поставок в современных условиях – рискованно.
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