Суэцкий канал: последствия для экономики Украины

Весь мир пострадал от блокировки Суэцкого канала. Предварительные подсчеты экспертов прогнозировали убытки в размере 6-7 млрд долларов, однако более точные подсчеты на данный момент показывают сумму в 1 млрд долларов.

В пробке Суэцкого канала застряли 8 судов с грузами украинских компаний. Это суда компаний Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Среди грузов: кукуруза, пшеница, железная руда и металлопродукция. Большинство из них следует в Китай. В целом "подвисло" более 680 000 тонн украинского экспорта. Такую информацию озвучил судовый агент Украины компания Stark Shipping.

В то же время, по мнению экспертов, Украина от этого происшествия практически не пострадала. Частные компании, которые застряли в "суэцкой пробке", должны иметь страховки, по которым им возместят убытки. На саму же экономику страны блокировка канала, к счастью, не повлияла.

"На нашем ВВП это никак не отразится, – утверждает бывший исполняющий обязанности министра развития экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. – В целом получился короткий перерыв в поступлении товаров из Азии в Украину. Хотя это касается достаточно большого количества промышленных товаров, но их запасы не были исчерпаны в этот период, потому пустых полок мы не увидели. Можно сказать, что мы отделались легким испугом в этой ситуации".

Если бы Суэцкий канал был заблокирован дольше, последствия могли быть хуже. Импортируемые с востока товары нам бы пришлось везти вокруг Африки. Выросла бы стоимость перевозки, а соответственно и цены продукции в магазинах. Также некоторые виды промышленных товаров могли бы на время исчезнуть с полок, пока бы не подвезли новую партию.

К счастью, экономика Украины не пострадала от блокировки важного морского пути. Но это дает нам повод задуматься и рассмотреть новые варианты транспортировки товаров в целом. Ведь становится понятно, что надеяться на стабильность единого канала поставок в современных условиях – рискованно.