Судно «Святая Ольга» продали на металлолом

Электронная система Прозорро опубликовала информацию о продаже судна «Святая Ольга», которое было имуществом Государственного университета инфраструктуры и технологий. Судно не использовалось три года и было пришвартовано в самом центре города Николаев.

Торги состоялись 8 июня. На данный момент Государственный университет инфраструктуры и технологий намерен заключить договор с фирмой «ЮГВТОРМЕТГРУП», которая предложила немного больше 14 миллионов гривен при стартовой цене аукциона 7 миллионов.

В аукционном предложении указывается, что судно, предназначено на металлолом и не пригодно для непосредственного использования и эксплуатации. Продавец также указал количественный состав разных металлов:

Черный лом – 3448,00 тонн.

Алюминий – 2,00 тонн.

Медь – 7,00 тонн.

Бронза – 15,00 тонн.

Нержавеющая сталь – 4,00 тонн.

Неметаллические изделия – 575,00 тонн.

Стоит отметить, что это была вторая попытка продажи судна в этом году. Буквально месяцем ранее за судно боролось пять компаний и две из них сделали предложение в 25 миллионов гривен. Тем не менее, результат торгов отменили по причине бюрократических неточностей в документации.

Со второй попытки участники аукциона уже не были так щедры. Больше всех готова отдать фирма «ЮГВТОРМЕТГРУП», которая предложила на 11 миллионов меньше, чем победитель первого аукциона. При этом количественные данные по металлу в аукционе остались прежними. Также таинственным образом со страницы первого аукциона исчез «Реестр ценовых предложений», в котором были зафиксированы результаты предыдущих торгов.

Морское учебно-производственное судно «Святая Ольга» является ценным приобретением, даже если его использовать в качестве лома. Одного черного металла по рыночной цене хватит, чтобы перекрыть всю ту сумму, которую предложил победитель аукциона.