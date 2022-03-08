Судебная реформа принесет Украине 600 млн евро

Украина может получить макрофинансовую помощь от стран Европейского Союза. Речь идет о крупном транше в размере 600 млн евро. Однако для этого в Украине должна произойти серьезная судебная реформа.

Об этом украинскому правительству заявила заместитель гендиректора Директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Главное из требований – это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", – заявила Матернова.

По ее словам, для получения транша от ЕС Украина также должна обеспечить независимую работу НАБУ, что указано в соглашении между Украиной и МВФ. "Мы по умолчанию поддерживаем условия вашей сделки с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ – это базовое требование, мы не можем даже начать оценку прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", – добавила Матернова.