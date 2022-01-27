Суд снял арест со строительной компании Максима Микитася

11:03 27 Январь Киев, Украина

Дарницкий районный суд Киева решил снять арест с уставного капитала и отменить запрет на регистрационные действия в отношении ООО «Укрбуд Девелопмент», которая принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Микитасю.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов заявителей в пользу компании «Базерт Девелопмент Элелпи» и физического лица, вытекающего из судебного определения от 13 января.



Согласно постановлению, арест уставного капитала компании был наложен в июне 2021 года в рамках уголовного производства, начатого по факту похищения соучредителя «Укрбуд Девелопмент».



Ранее Высший антикоррупционный суд назначил повторное подготовительное заседание, на котором будет рассмотрена причастность бывшего народного депутата Максима Микитася к организации схемы по завладению средствами Нацгвардии.



Как известно, Микитасю сообщили о подозрении еще в октябре 2019 года.