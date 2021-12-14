Суд освободил Нафтогаз от миллиардного налогового штрафа

Сегодня стало известно, что своим решением от 21 июля шестой апелляционный административный суд отказал в пересмотре решения суда низшей инстанции. Напомним, что предыдущий суд удовлетворил иск НАК Нафтогаз об отмене налогового уведомления о применении к компании штрафа на сумму почти 2,4 млрд гривен по выплате НДС.

Указано, что штраф был наложен Налоговой в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки НДС на сумму 4,75 млрд гривен. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.

Суды первой и апелляционной инстанции приняли решение, что Нафтогазу было незаконно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12 марта 2018 года на общую сумму 4,75 млрд гривен. Тем самым, суд отказался выполнять жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

Ранее сообщалось, что за 2019 год прибыль Нафтогаза выросла более чем в четыре раза – до 63,3 млрд гривен. Резкий рост прибыли обеспечило решение арбитража и выплата долга Газпромом.

Также Нафтогаз сгенерировал наибольшую прибыль среди государственных компаний Украины в сумме 50,6 млрд гривен. И этой суммы 95% было выплачено в госбюджет в виде дивидендов.