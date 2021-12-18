Субсидия в Украине сократилась почти на 800 гривен

В Украине отмечено резкое снижение субсидий. В феврале 2021 года сумма снижения достигла 748 гривен в сравнении с предыдущим месяцем. Украинцы ощутили негативную динамику и ждут показателей марта.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, в феврале размер субсидий для украинцев находился на уровне в 1483 гривны.

Сокращение субсидий министерство аргументировало снижением стоимости природного газа для украинцев. То есть, если в январе граждане должны были заплатить за газ в среднем по 8,5-9 гривен за один кубический метр, то в феврале аналогичная стоимость составила 6,99 грн.

Известно, что всего в феврале субсидии выплатили 3 млн украинских домохозяйств на общую сумму в 5,3 млн гривен. Напомним, что в Министерстве социальной политики рассказали о нюансах при расчете государственной помощи на оплату коммунальных услуг — субсидии. Там отмечают, что сумма помощи рассчитывается индивидуально, которая, в основном, зависит от доходов семьи.