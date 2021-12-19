Субсидия в Украине: подробности системы расчета

Министерство социальной политики предоставило данные о субсидии в Украине. Цифры марта показывают рост выплаты на 13,6% - до 1686 гривен. Государственный бюджет выделил почти 5 млрд гривен на выплаты для 2,95 млн украинских семей.

Наибольший средний размер субсидии – в Ровенской области (2012 гривен). Наименьший – в Одесской области (1193 гривни).

4,52 млрд гривен субсидий были выплачены в наличной форме, а 274 млн грн – в безналичной. Всего в марте за субсидиями обратились 134,9 тыс. семей, а назначена субсидия была 72,9 тыс. домохозяйств.

Часть счета за коммунальные услуги субсидиант оплачивает сам. Это т.н. обязательный платеж, он определяется отдельно для каждой семьи (по формуле). Принцип простой – чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательная часть платежа зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо.

Сама субсидия назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной части платежа. В большинстве случаев, чтобы обратиться за субсидией, нужно подать только два документа – заявление и декларацию. Всю остальную информацию органы соцзащиты получают по запросам от налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД, органов местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.