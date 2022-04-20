Субсидии в Украине выросли в 2,5 раза

Министерство социальной политики Украины заявило об увеличении выплат по субсидии. В октябре 2020 года средний размер вырос в 2,5 раза и в денежном эквиваленте составляет 732 гривны.

По сравнению с сентябрем, в октябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг стали выше в 2,57 раза.

Всего в октябре было предоставлено субсидий на общую сумму 2,816 млн грн. Больше всего сумма субсидий была выделена для киевлян — в среднем 952,8 грн. Меньше всего получили жители Одессы — 496,4 грн.

В минсоцполитики отметили, что всего в октябре на финансирование субсидий было потрачено 1,8 млрд грн. Как стало известно, помощь получили 1,74 млн украинцев.