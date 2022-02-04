Субсидии начнут сокращать – кто лишится льгот?

В Украине массово идет сокращение льготной категории граждан. Это заметно не только среди пенсионеров и тех, кто дорабатывает свой трудовой стаж, но и среди получателей инвалидных выплат и субсидальной помощи.
Верховная Рада Украины уменьшила финансирование льгот и субсидий на более 8 млрд гривен, в связи с чем, субсидий могут лишиться около 15-20% субсидиантов.
Как рассказал Виталий Музыченко, глава департамента государственной соцпомощи Минсоцполитики, в первую очередь потерять выплаты могут субсидианты, которые имеют автомобили младше 5 лет. Также льгот могут лишиться владельцы больших квартир (более 120 кв. м.) и домов (более 200 кв. м.).
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что субсидии получат все, кто в ней нуждается, на это выделены средства в госбюджете-2021.
Премьер добавил, что при необходимости субсидии будут дофинансированы.
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