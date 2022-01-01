Строительство занимает всего 2% от ВВП Украины

На форуме «Ипотека — инструмент быстрого развития экономики» представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде сделала несколько серьезных заявлений. Одно из них – о состоянии внутреннего валового продукта (ВВП) составляющим которого является строительство. Однако его показатель всего 2% от общего размера.
По ее словам, строительство в других странах ЕС занимает порядка 5-6% от уровня ВВП, тогда как в Украине этот показатель в два раза хуже.
Чиновница указала на то, что здесь Украина могла бы перенять опыт Соединенных Штатов Америки, которые в свое время именно благодаря правильному рынку ипотеки смогли восстановить свою экономику и дополнительно задействовать в работе еще 27 отраслей, помимо строительства.
Таким образом представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде аргументировала актуальность новой правительственной реформы, которая заключается в новой ипотечной ставке под 10%.
Как известно, действующий глава государства Владимир Зеленский объявил о старте приоритетной государственной программы, предлагающей украинцам ипотеку под 10% годовых. Дешевые кредиты на жилье – довольно больная тема в Украине с учетом того, что в стране самые высокие ипотечные проценты в Европе.
Тем временем, строить жилье стало на 1,3% дороже в сравнении с прошлым годом. Такие данные предоставляет Государственная служба статистики.
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