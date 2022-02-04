Строительство объектов социальной инфраструктуры сократилось в 6,3 раза

13:32 17 Сентябрь Киев, Украина

В Киеве наблюдается дисбаланс имеющейся социальной инфраструктуры с соцпотребностями горожан. Речь идет об образовательных, лечебных и культурно-художественных направлениях.

Об этом в частности свидетельствует данные ГУ статистики в городе Киеве.



Так, общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам:



▪️ Офисные здания: 2018 год - 14184 метра квадратных, 2019 год - 70604 (в 5 раз больше).



▪️ Торговые здания: 2018 год - 125432 квадратных метра, 2019 год - 333 632 (в 2,5 раза больше).



Зато количество заведений для публичных выступлений, образовательного, медицинского и оздоровительного назначения уменьшилась в 6,3 раза.



В 2018 году таких было построено на 51363 квадратных метра, а в 2019 году - всего 8851 м2.



Количество заведений образовательной инфраструктуры в Киеве еще и сокращается - только за год детсадов в столице уменьшилось на 7 единиц.



Напомним, сейчас киевлянам и их детям не хватает почти 60 школ и 70 детсадов. Такие данные накануне озвучила кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук.



При этом, по ее словам, за те средства, которые были переплачены на реконструкции Шулявского моста, можно было бы построить по меньшей мере семь новых садиков.



Заметим, что главную причину нехватки школ и садиков в Киеве эксперты видят в хаотичной застройке города.