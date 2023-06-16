Строительство новой Каховской ГЭС будет длиться 5 лет и обойдется до $1 млрд

Строительство Каховской ГЭС продлится 5 лет, если работать круглосуточно, и будет стоить от 800 миллионов до одного миллиарда долларов, заявил руководитель «Укргидроэнерго» Игорь Сиротa.
Кроме станции, нужно строить еще мостовой и железнодорожный переход, которые также разрушены. Этот вопрос уже обсуждается со строителями Италии и Турции.
Какие последствия
Главная проблема – без воды останется большая часть трех областей: Херсонской, Николаевской и Запорожской. Кроме стабилизирующей роли для энергосистемы, водохранилище Каховской ГЭС придавало воду большому количеству людей и предприятий.
По Запорожской АЭС ситуация контролируемая, катастрофических последствий не ожидается .
Для энергосистемы Украины также последствий нет , потому что Каховская ГЭС не работает с октября 2022 года.
Как будут бороться с последствиями
Создадут дополнительные скважин и обходные маршруты перекачки воды из Днепровского водохранилища, чтобы максимально обеспечить людей водой.
Сейчас экономят воду в верхних водохранилищах. После деоккупации Каховки построят временную плотину и быстро наполнят Каховское водохранилище водой из верхних водохранилищ. На эту работу потребуется месяц , уже разрабатывающий проектные решения. После этого начнут строить новую ГЭС на месте разрушенной.
Как быстро будет опустошаться водохранилище
Если дамба разрушена полностью, то нулевая отметка будет через четыре дня.
Если водосливная плотина все-таки уцелела в нижней подводной части, то есть вероятность, что водохранилище будет еще около трех метров с водой. Пик, когда воды будет больше, ожидали сегодня около 16:00 или 17:00. Всего вечером ожидают поднятия воды на три метра.
Через неделю или десять дней вся вода должна отойти в море.
Кроме станции, нужно строить еще мостовой и железнодорожный переход, которые также разрушены. Этот вопрос уже обсуждается со строителями Италии и Турции.
Какие последствия
Главная проблема – без воды останется большая часть трех областей: Херсонской, Николаевской и Запорожской. Кроме стабилизирующей роли для энергосистемы, водохранилище Каховской ГЭС придавало воду большому количеству людей и предприятий.
По Запорожской АЭС ситуация контролируемая, катастрофических последствий не ожидается .
Для энергосистемы Украины также последствий нет , потому что Каховская ГЭС не работает с октября 2022 года.
Как будут бороться с последствиями
Создадут дополнительные скважин и обходные маршруты перекачки воды из Днепровского водохранилища, чтобы максимально обеспечить людей водой.
Сейчас экономят воду в верхних водохранилищах. После деоккупации Каховки построят временную плотину и быстро наполнят Каховское водохранилище водой из верхних водохранилищ. На эту работу потребуется месяц , уже разрабатывающий проектные решения. После этого начнут строить новую ГЭС на месте разрушенной.
Как быстро будет опустошаться водохранилище
Если дамба разрушена полностью, то нулевая отметка будет через четыре дня.
Если водосливная плотина все-таки уцелела в нижней подводной части, то есть вероятность, что водохранилище будет еще около трех метров с водой. Пик, когда воды будет больше, ожидали сегодня около 16:00 или 17:00. Всего вечером ожидают поднятия воды на три метра.
Через неделю или десять дней вся вода должна отойти в море.
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