"Строительство индустриальных парков в Украине – это важный шаг к усилению экономики", - министр

14:48 16 Ноябрь Киев, Украина





Недавно началось строительство двух индустриальных парков. Оба они будут функционировать во Строительство индустриальных парков в Украине – это важный шаг к усилению экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В Минрегионе отметили необходимость строить ИП и рассказали, где уже ведутся строительные работы.Недавно началось строительство двух индустриальных парков. Оба они будут функционировать во Львовской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины.

Он назвал строительство этих парков "мощным толчком", который позволит дать возможность украинской экономике развиваться более динамично. Чиновник отметил, что первый парк М10 Lviv Industrial Park уже в процессе строительства.

Также наконец-то появилась управляющая компания Каменско-Бугским индустриальным парком. Отмечается, что финансируется развитие инфраструктуры Государственным фондом, а в будущем у парка есть потенциал создать около тысячи рабочих мест.



Подобные ИП должны строиться по всей Украине, считают в Министерстве развития общин и регионов, поскольку благодаря их эксплуатации возможно развитие экономики, восстановление промышленной деятельности и, соответственно, рост уровня жизни украинцев.

К тому же, как отметил министр, это отличный шанс не только усилить экономику и предоставить гражданам Украины новые рабочие места, но и повысить инвестиционную привлекательность.

Государство со своей стороны делает все возможное, чтобы привлечь инвесторов. Президент Зеленский недавно подписал изменения в Закон Украины «Об индустриальных парках», предусматривающих лояльное вхождение инфраструктурных, финансовых и институциональных стимулов.