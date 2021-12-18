"Строительство индустриальных парков в Украине – это важный шаг к усилению экономики", - министр

Строительство индустриальных парков в Украине – это важный шаг к усилению экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В Минрегионе отметили необходимость строить ИП и рассказали, где уже ведутся строительные работы.
Недавно началось строительство двух индустриальных парков. Оба они будут функционировать во Львовской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины.
Недавно началось строительство двух индустриальных парков. Оба они будут функционировать во Львовской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины.
Также наконец-то появилась управляющая компания Каменско-Бугским индустриальным парком. Отмечается, что финансируется развитие инфраструктуры Государственным фондом, а в будущем у парка есть потенциал создать около тысячи рабочих мест.
Подобные ИП должны строиться по всей Украине, считают в Министерстве развития общин и регионов, поскольку благодаря их эксплуатации возможно развитие экономики, восстановление промышленной деятельности и, соответственно, рост уровня жизни украинцев.
Государство со своей стороны делает все возможное, чтобы привлечь инвесторов. Президент Зеленский недавно подписал изменения в Закон Украины «Об индустриальных парках», предусматривающих лояльное вхождение инфраструктурных, финансовых и институциональных стимулов.
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