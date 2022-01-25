Стратегические для страны направления агробизнеса должны быть дотационными, - мнение

Принятие решения о предоставлении дотаций должно быть основано на прозрачной отчетности агропредприятия независимо от размера его земельного банка, а в государстве должна действовать система прозрачного налогообложения.
Об этом рассказал генеральный директор "Галс Агро" Сергей Кравчук.
По его убеждению, предоставляя дотации, государство стимулирует развитие бизнеса, который способен работать эффективно и пополнять государственную казну.
Сергей Кравчук уверен, что дотационными должны быть те направления бизнеса, которые являются стратегическими для страны.
Об этом рассказал генеральный директор "Галс Агро" Сергей Кравчук.
По его убеждению, предоставляя дотации, государство стимулирует развитие бизнеса, который способен работать эффективно и пополнять государственную казну.
Сергей Кравчук уверен, что дотационными должны быть те направления бизнеса, которые являются стратегическими для страны.
Целевые программы дотации агробизнеса в Украине могут касаться любого сектора — овцеводства, ягодничества и т.д.
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