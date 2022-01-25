Стратегические для страны направления агробизнеса должны быть дотационными, - мнение

19:33 25 Январь Киев, Украина

Принятие решения о предоставлении дотаций должно быть основано на прозрачной отчетности агропредприятия независимо от размера его земельного банка, а в государстве должна действовать система прозрачного налогообложения.

Об этом рассказал генеральный директор "Галс Агро" Сергей Кравчук.

По его убеждению, предоставляя дотации, государство стимулирует развитие бизнеса, который способен работать эффективно и пополнять государственную казну.

Сергей Кравчук уверен, что дотационными должны быть те направления бизнеса, которые являются стратегическими для страны.
«Например, если в Сербии приняли решение развить направление производства фундука, то в ближайшие три-пять лет государство должно целево дотировать насаждение кустов ореха и рассчитывать на неоднократное возвращение дотаций в ближайшие десять лет», – уточнил он.
Целевые программы дотации агробизнеса в Украине могут касаться любого сектора — овцеводства, ягодничества и т.д.
«К примеру, стратегическая программа на десять лет может предусматривать повышение поголовья овец в десять раз для обеспечения собственного потребителя, потому что мы покупаем ягнят за рубежом. Для реализации программы нужно выделить средства и заинтересовать агропроизводителей», – подытожил Сергей Кравчук.