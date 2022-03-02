Стратегическая платформа "НЭП" для стимулирования развития экономики

В вопросах развития, а вернее – спасения экономики Украины стоит прислушаться к мнению сведущих экономистов, которые имеют опыт в экономике именно нашей страны. Свою концепцию создания стратегической платформы «НЭП» предлагает экс-министр финансов Украины Уманский.

"Национальная экономическая политика" (НЭП) призвана объединить людей, имеющих опыт, знания и желание менять Украину и стимулировать развитие экономики, предлагает Игорь Уманский. "Идеологически платформа базируется на классическом подходе к формированию экономической политики в государстве – экономическом национализме. Суть экономического национализма заключается в следующем: чтобы стимулировать развитие экономики и создание рабочих мест, государство определяет и максимально поддерживает приоритетные направления через создание точек роста", – отметил Уманский.

Экс-министр подчеркнул, что Украина имеет все необходимые виды ресурсов, выгодное географическое положение, а также специалистов в различных областях, которые знают, что именно нужно делать, и готовы инвестировать свое время и опыт для того, чтобы Украина наконец начала развиваться.

"Чтобы превратить этот потенциал в реальный успех Украины, нужно только обеспечить профессионалам условия и предоставить им реальные полномочия. Действующая власть не решилась на такой смелый шаг. Вот почему мы решили работать на будущее – нарабатывать действенные рекомендации и дорожные карты изменений, которые способны дать настоящий, а не выдуманный эффект", – написал он.

По мнению Уманского, Украине необходимо отказаться от принципа "рынок сам все урегулирует" и перейти к политике стимулирования, к созданию реальных возможностей, а не потенциальных.

"Политика стимулирования – это сознательная поддержка экономики со стороны государства для экономического роста. Для такой поддержки могут использоваться различные инструменты: тарифные и нетарифные методы, квоты, налоговое и таможенное стимулирование, прямое бюджетное финансирование, льготный доступ к ресурсам и т.д.", – подчеркнул экс-министр.

Он отметил, что мировой тренд – это пересмотр либеральных подходов и переход к политике максимального протекционизма, а также защиты собственного производства.

"США уже давно продвигают принцип "покупай американское" и открыто ведут торговые войны со своими конкурентами. Европа воплощает масштабный проект Green Deal, который установит экологические ограничения на доступ к европейским рынкам. При таких условиях для Украины смертельно опасно выбирать другой путь – мы не способны конкурировать в неконкурентных условиях. Мы имеем множество проблем, которые свободный рынок за 30 лет так и не урегулировал, да и не мог урегулировать – неуправляемый хаос способен только уничтожать", – заявил Уманский.

По его мнению, в текущей ситуации только сознательная политика государства по стимулированию экономического роста может изменить ситуацию в Украине и создать экономическую базу, которая позволит повышать социальные стандарты, увеличивать финансирование военной сферы, медицины и образования.