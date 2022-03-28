Страны ОПЕК наращивают выработку нефти – цены падают

Цены на нефть падают с каждым днем, эксперты отмечают, что стоимость уже побила рекордно низкие майские показатели. При этом также стоит отметить, что страны ОПЕК только наращивают добычу нефти, что также напрямую влияет на стоимость «черного золота».

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, состоящая из 13 членов, в октябре добывала в среднем 24,59 млн баррелей в сутки, что на 210 тыс баррелей в сутки больше, чем в сентябре.

Увеличение предложения ОПЕК и новый удар по спросу из-за роста числа случаев COVID-19 оказали давление на цены на нефть, которые упали на 8% в октябре до почти 37 долларов за баррель. По словам некоторых аналитиков, это заставляет ОПЕК и союзников, известных как ОПЕК+, отложить запланированное в январе 2021 года увеличение производства.

Страны ОПЕК+ в мае сократили добычу нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19.