Страны Евросоюза не договорились об увеличении финансирования Европейского фонда мира
19:53 23 мая Киев, Украина
23 мая в страны Евросоюза обсуждали увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Этот фонд не только поддерживает Украину, но также финансирует другие проекты.
Страны не смогли прийти к окончательному согласию по этому вопросу, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и обороне Жозеп Боррель
.
"Мы все еще обсуждаем это. И я надеюсь, что на этой неделе будут преодолены какие-либо препятствия для принятия этого решения. Это обсуждалось в технических комитетах, но сегодня я не имею единодушия по этому поводу", — отметил он.
По его словам, при этом большинство стран ЕС поддерживают увеличение ассигнований.
"Подавляющее большинство государств-членов высказались за увеличение ассигнований Европейского фонда мира еще на 3,5 миллиарда евро. Таким образом, мы сможем повысить способность Европейского фонда мира действовать не только для Украины. Из 3,5 миллиарда примерно половина уйдет на другие цели", — добавил Боррель.
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