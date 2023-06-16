Страны Евросоюза не договорились об увеличении финансирования Европейского фонда мира

19:53 23 мая Киев, Украина

23 мая в страны Евросоюза обсуждали увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Этот фонд не только поддерживает Украину, но также финансирует другие проекты.

Страны не смогли прийти к окончательному согласию по этому вопросу, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и обороне Жозеп Боррель

"Мы все еще обсуждаем это. И я надеюсь, что на этой неделе будут преодолены какие-либо препятствия для принятия этого решения. Это обсуждалось в технических комитетах, но сегодня я не имею единодушия по этому поводу", — отметил он.

По его словам, при этом большинство стран ЕС поддерживают увеличение ассигнований.