Страны G7 отклонили требование россии об оплате газа в российских рублях

16:44 28 марта Киев, Украина

Страны «большой семерки» отвергли требования россии об оплате счетов за газ в рублях. Об этом заявил федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в понедельник в Берлине после виртуальной встречи с министрами энергетики G-7.

В настоящее время Германия возглавляет группу государств, в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания. ЕС также принял участие в раунде, сказал Хабек.



Министры G-7 согласились с тем, что требование об оплате в рублях было «односторонним и явным нарушением существующих договоров». Заключенные контракты действительны, «значит, оплата в рублях не принимается».



Президент россии владимир путин на прошлой неделе объявил, что поставки газа в «недружественные государства» будут оплачиваться только в рублях. Это поддержит проблемную российскую валюту, поскольку странам-импортерам придется "добывать" рубли. Германия также является одной из пострадавших стран. До сих пор поставки газа оплачивались в Германии в евро.