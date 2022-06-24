Страна отрицательной реальности: в рф объяснили сокращения объемов международных резервов

17:17 24 июня Киев, Украина

Отрицание войны, не падение, а «отрицательный взлет», вместо потерь - отрицание в приросте. Теперь к этим понятиям добавляется еще и «отрицательная переоценка».

Так чиновники Центробанка рф деликатно объясняют причину сокращения объемов международных резервов россии.



По данным регулятора, по состоянию на 17 июня 2022 года они составили $582,3 млрд. Объем сократился на 2,1%, или на $12,3 млрд за неделю.



Еще 18 февраля в закромах россии было золотовалютных резервов на $643,2 млрд.



А вскоре информация о размере золотого запаса россии и вовсе станет гостайной. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении госдумой.



Его инициаторы хотят не допустить попадания информации в руки "недружественных иностранных государств". Но при этом боятся, что население самой "сверхдержавы" узнает правду об оскудении запасов. Также в россии опасаются, что золото может стать следующим объектом санкций.

Кроме того правительство рф выступило с предложением создать в госфонде запас драгоценных металлов, изделий и камней, чтобы использовать их «для мобилизационных» потребностей страны.



Если законопроект утвердят, то решение о формировании тех или иных запасов будет принимать российский фюрер путин.