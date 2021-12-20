Страховым компаниям приостановили лицензию - подробности

Комитет по вопросам надзора работы небанковских финучереждений сегодня, 02 апреля, постановил решение о приостановке работы семи страховых компаний. Национальный банк Украины применил к компаниям меру воздействия в виде временного приостановления деятельности лицензий.

Меры воздействия применены к: СК Афина-Авто, СК Велс, СК Мега Полис, СК Доминанта, СК Бизнес Страхование, СК Честно-Страхование, СК Гермес.

По этим страховщикам НБУ в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за 9 месяцев 2020 года. По состоянию на 2 апреля 2020 года страховщики не подали в НБУ отчетность за 9 месяцев 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные ранее в актах, не устранены.

Кроме того, отметили в НБУ, указанные страховщики не подали отчетность за первое полугодие 2020 (кроме СК Велс) и 2020 год, то есть ни разу не отчитывались перед Нацбанком. В НБУ напомнили, что представление отчетности – базовая обязанность страховщика.

Из семи упомянутых страховщиков три компании были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались. Решение о применении мер воздействия вступает в силу 3 апреля 2021 года.

Страховщики могут до 5 мая 2021 года устранить нарушения и представить НБУ отчет об их устранении. Регулятор отметил, что доля указанных семи компаний на рынке – несущественна. В последние периоды, когда они отчитывались, средний объем привлеченных ими страховых премий был 3-5 млн грн. Некоторые компании вообще не осуществляли деятельность.