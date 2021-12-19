Столичные власти подписали кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком

13:03 10 Декабрь Киев, Украина





Соглашение подписали мэр столицы Виталий Киев подписал кредитное соглашение на 100 млн. евро между столицей и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Это соглашение позволит городу получить средства на обновление троллейбусного и вагонного парка метрополитена.Соглашение подписали мэр столицы Виталий Кличко , глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон и глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.



«Кредитный договор, который мы сегодня подписываем, – лучшее финансовое соглашение для города за последние 30 лет. Она позволит столице получить 100 млн евро на обновление троллейбусного парка, а также – вагонного парка метрополитена города. Без преувеличения это поможет повысить доступность и улучшит качество услуг общественного транспорта в Киеве – отметил мэр столицы. – Подчеркну, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства. Эта новая модель финансирования отвечает стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий.



По словам Кличко, проект будет воплощаться по городу через коммунальные предприятия «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен».

«Кредитные средства ЕИБ на этот проект – это возможность для Киева увеличить ресурсы для закупки новых современных троллейбусов и вагонов метро, а также расширить сеть электротранспорта. Быть первым городом Украины, который получит прямое финансирование от ЕИБ, имеет большое значение для нас. Мы благодарны Европейскому Союзу и его банку – ЕИБ – за такую поддержку и доверие. Новый электротранспорт будет способствовать и развитию Киева как современного и более экологичного города», – подчеркнул Кличко.

Напомним, 7 декабря Киевсовет поддержал заключение кредитного договора с Европейским инвестиционным банком . 100 млн евро пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости: 65 троллейбусов длиной более 11,9 м, 72 троллейбуса длиной более 18,5 м. Также город купит 50 вагонов метро.