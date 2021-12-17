Стоимость золота на бирже достигла рекорда

07:36 05 Август Киев, Украина

Стоимость октябрьского фьючерса на золото поднялась в ходе торгов вечером во вторник на 1,21% до $1998,5 за тройскую унцию, по состоянию на 18:02 мск.

При этом максимальное значение в ходе торговой сессии на бирже Comex достигало $2000,6. Таким образом, золото в моменте подорожало до нового исторического рекорда, сообщает РБК.

Сегодня инвесторы предпочитают отказываться от риска в пользу безопасных активов, к которым традиционно относится золото, поскольку ухудшение отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками тревожит рынки.

«Спрос на золото растет на фоне опасений, вызванных пандемией коронавируса, и обострения отношений между США и Китаем, а также возможной санкционной войны США и ЕС», — говорится в обзоре руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева.

Он поясняет, что «в периоды нестабильности инвесторы используют драгоценный металл как основной защитный актив». «В пользу золота также постоянно возникающие на рынке разговоры о возможной масштабной девальвации американского доллара», — добавляет эксперт.