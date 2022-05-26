Стоимость земли в Украине значительно ниже, чем в ЕС: цены

18:23 20 августа Киев, Украина

Украинская земля считается одной из лучших в мире, но стоит в десятки раз дешевле, чем в Евросоюзе.

В Украине на черноземы приходится около 9% мировых запасов, 30% - европейских. При этом средняя стоимость украинского гектара составляет всего около тысячи долларов, в то время как в Италии она достигает 50 тысяч.



Так, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 26,8 тыс. грн (около 1 тыс. долларов). В то же время, в странах ЕС (данные VoxUkraine):

Италия - 50,2 тысячи долларов;





Дания - 20,8 тысячи долларов;





Испания - 15,3 тысячи долларов;





Франция - 7 тысяч долларов.



Также стоит учитывать, что



Есть также страны ЕС, где земля стоит около 4 тысяч долларов. К ним относятся: Также стоит учитывать, что цены в ЕС формируются, помимо прочего, в результате баланса спроса и предложения и общего уровня покупательной способности. В Украине рынок земли только что открылся, и, несмотря на его качество, он остается на одном из самых низких уровней в Европе.Есть также страны ЕС, где земля стоит около 4 тысяч долларов. К ним относятся:

Эстония - 3,7 тысячи долларов;





Хорватия - 3,8 тысячи долларов;





Словакия - 4 тысячи долларов;





Латвия - 3,8 тысячи долларов;





Литва - 4,5 тысячи долларов.

Земельный эксперт Олег Нивьевский отмечает: сейчас цена аренды составляет около 125 долларов в год. Если мы рассчитаем его капитализацию за 20 лет, то получим показатели в 2500 долларов.

"Стоимость аренды растет значительными темпами", - говорит эксперт. - И тот факт, что рынок земли открылся, также подстегнет его. С 2015 года цена аренды увеличилась с 37 до 125 долларов в три раза. В среднем арендная плата растет на 20% в год. Примерно такого же роста можно ожидать и по продажам".

Мнение о том, что цены будут расти, разделяет Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады по аграрной политике: "Украинцы - это не те люди, которые отдадут что-то за копейки. Могут быть единичные случаи недорогих сделок, но они не будут массово продавать землю дешево. Я бы даже посоветовал, если у вас нет острой необходимости продавать участок, придерживать свою землю до тех пор, пока цена за гектар не составит около 10 тысяч евро".