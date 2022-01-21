Стоимость земли в Украине вырастет минимум на 10-15%, – глава аграрного комитета ВР

Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, заявил, что в 2022 году стоимость земельных угодий в Украине может существенно измениться в сторону удорожания.
Народный избранник утверждает, что текущая цена земли является рыночной, которую сформировал спрос покупателей и предложение собственников паев.
Народный избранник утверждает, что текущая цена земли является рыночной, которую сформировал спрос покупателей и предложение собственников паев.
Депутат добавляет, что сегодня на цену влияет регион расположения конкретного участка, качество почвы и общеполитические риски Украины.
Кроме того, нардеп Сольский подчеркнул, что у украинского фермера больше возможностей, чем у 90% его коллег в мире, поэтому именно на отечественных аграриев и рассчитан открытый летом прошлого года рынок земли.
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