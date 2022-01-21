Стоимость земли в Украине вырастет минимум на 10-15%, – глава аграрного комитета ВР

11:03 21 Январь Киев, Украина

Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, заявил, что в 2022 году стоимость земельных угодий в Украине может существенно измениться в сторону удорожания.



Народный избранник утверждает, что текущая цена земли является рыночной, которую сформировал спрос покупателей и предложение собственников паев.

«Ажиотажа по продаже земли не ожидалось с самого открытия рынка. За 2021 год было продано 2-5% всей сельскохозяйственной земли по Украине. Это немного, но такие объемы и ожидались. Эти предварительные расчеты-ожидания подтверждались данными внутренней статистики о количестве потенциальных продавцов паев и опытом старта рынка земли стран-соседей, в которых тоже произошло разделение на паи. Собственно резкого роста сделок по продаже земли на украинском рынке не будет, ведь пока нет желания у самих собственников земли», – отметил Николай Сольский.

Депутат добавляет, что сегодня на цену влияет регион расположения конкретного участка, качество почвы и общеполитические риски Украины.

«Уверен, что стоимость будет колебаться – в зависимости от вышеперечисленных составляющих. По моим прогнозам, в 2022 году цена земли может увеличиться примерно на 10-15%. К тому же и увеличение количества покупателей подгоняет цену вверх, это факт», – подчеркнул глава аграрного комитета Верховной Рады.

Кроме того, нардеп Сольский подчеркнул, что у украинского фермера больше возможностей, чем у 90% его коллег в мире, поэтому именно на отечественных аграриев и рассчитан открытый летом прошлого года рынок земли.