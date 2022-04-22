Стоимость топлива в военное время. Бензин снова дорожает

Расчетные розничные цены Минэкономразвития на топливо на третью декаду апреля могут составить 29,55 грн/л на бензин и 33,66 грн/л – на дизельное топливо. Такие расчеты произвели в Консалтинговой группе "А-95".
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна будет превышать 34,10 грн/л, на «обычное» дизтопливо – не выше 38,66 грн/л.
По сравнению со второй декадой апреля, средняя цена на бензин вырастет на 23 коп./л, на дизельное топливо – на 1,01 грн/л.
Отметим, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца. Однако в последнее время правительство публикует расчет с задержкой.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна будет превышать 34,10 грн/л, на «обычное» дизтопливо – не выше 38,66 грн/л.
По сравнению со второй декадой апреля, средняя цена на бензин вырастет на 23 коп./л, на дизельное топливо – на 1,01 грн/л.
Отметим, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца. Однако в последнее время правительство публикует расчет с задержкой.
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